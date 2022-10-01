Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:49

Iğdır Yukarı Erhacı Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev Yunus Sönmez, Aslı Bağca ile bisiklet turunda tanıştı. Bisiklet tutkunu iki genç, bir süre arkadaşlık ettikten sonra evlenme kararı aldı. Evlilik için Iğdır Belediyesi nikah memurluğundan randevu alan Sönmez ve Bağca için arkadaşları bisiklet konvoyu düzenledi. Sönmez ve Bağca da bisikletlerine binerek arkadaşlarıyla birlikte nikah salonuna kadar pedal çevirdi. Bisikletlerini salon önüne bırakan gençler, daha sonra nikah töreninde bir ömür mutluluk için 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

Bisiklet kullanmayı sevdikleri için nikahlarında otomobil yerine pedal çevirdiklerini söyleyen Yunus Sönmez, ?Bisiklet bizim hayatımızın bir parçası. Gündelik hayatta, hobi ve ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Bu özel günümüze de bisikleti dahil etmek istedik. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla bisiklet sayesinde tanıştık. Bisiklet turlarında bir arada olduk. Arkadaşlar da bisikletleriyle bu özel günümüzde bizim yanımızda oldular. Gelinimizi aldık. Bisikletli konvoy şeklînde salona geldik diye konuştu.

Gelin Aslı Bağca da Biz de arkadaşlarımızla nikaha bisikletle gelmeye karar verdik. Çok mutluyum. Arabadan daha çok mutlu oldum diyebilirim. Bisiklet benim için daha kullanışlı ve güzel bir araç dedi.