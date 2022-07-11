Bodrum'da tekne kazasında ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi yaşamını yitirdi

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Bodrum'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.

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Bodrum Sürat teknesi Ünal Pala Evrim Pala

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