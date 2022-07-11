Bodrum'da tekne kazasında ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi yaşamını yitirdi
Bodrum'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.
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