Boğaz'da kaçak av denetimi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:04

Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçı teknelerine yönelik, gece yarısından itibaren denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde avcılık yapan 11 teknenin sahiplerine, zaman ve balık boyu yasakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, 6 Kasım gece saatlerinden itibaren gün boyu süren denetimler yaptı. Avcılık yapan 11 teknenin sahiplerine zaman ve balık boy yasakları hakkında uyarılarda bulunuldu.