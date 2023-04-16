Boruya sıkışan yavru kediyi , kardeşinin sesi kurtardı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Borunun çeşitli yerlerini kesmelerine rağmen ulaşılamayan kedi, getirilen ve kardeşi olan yavru kedinin miyavlama sesine doğru gelince bulunduğu yerden çıkartılabildi.
Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu'ndaki bir binanı yağmur suyu tahliye borusuna, dün saat 17.00 sıralarında bir yavru kedi sıkıştı.
Binadakilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Boruyu çeşitli yerlerinden kesen ekipler kediye ulaşamayınca borunun çıkış tarafına, kedinin kardeşi olan diğer yavru kedi getirildi.
Kardeşinin sesine doğru gelen kedi itfaiye ekipleri tarafından borunun içinden çıkarıldı.
Ev sahibi Bekir Gülmez, "Yavru kedi evin çatısından su borusuna girmiş sonra içinde sıkışmış, itfaiye ekipleri boruyu keserek çıkarmak için uzun süre uğraştı ancak kedi korkarak borunun çıkışına doğru kaçtı. Diğer taraftan da çıkaramayınca, telefonlarımızdan kedi sesi dinleterek çıkarmaya çalıştık. Ancak o da işe yaramadı. Daha sonra kardeşini getirdik, onun miyavlaması üzerine çıkışa doğru gelince itfaiye ekipleri yakalayıp çıkardı, Teşekkür ediyoruz" dedi.
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