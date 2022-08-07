Boş baklava boş tosttan sonra şimdi de boş börek...

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Aksaraylı börekçi İsa Ersal, ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan şikayet ederek, “Vatandaş ucuz olsun diye boş börek soruyor, biz de çıkarmaya başladık. 15 personelim var ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Böyle giderse kış zor geçecek gibi” dedi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:46

Aksaray’da ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan börekçiler de etkilendi. 

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