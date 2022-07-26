Böyle kavga görülmedi: Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı!

26 Temmuz 2022 Salı, 09:46

Davutlar’da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı. Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı.

GAZLA MÜDAHALE ETTİ, SALDIRIYA UĞRADI

Yurttaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti. Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti.

Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.

Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.