Böyle kavga görülmedi: Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı!
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın en ilginç yönü ise öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırmaları oldu. İlginç kavga kameralara yansıdı.
Davutlar’da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı. Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı.
GAZLA MÜDAHALE ETTİ, SALDIRIYA UĞRADI
Yurttaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti. Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti.
Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.
Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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