14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:47

Zonguldak'ta mühendis Aykut Gümüştaş; öğretmen Beyza Uzgören ile dünya evine girdi. Polisevinde gerçekleştirilen düğün için aynı zamanda tiyatroculuk yapan Gümüştaş'ın Zonguldak Sanat Tiyatrosu'ndaki rol arkadaşları unutulmaz bir gece yaşattı.

Salona hamile sevgili rolünde giren Serap Dumlupınar, "Aykut bana bunu nasıl yaparsın" diyerek gelin ve damadın yanına geldi. Sanat Tiyatrosu'nun yönetmeni Erhal Koltuk baba, diğer tiyatro oyuncuları da ağabey rolünde içeri girerek damada tepti gösterdi.

Salondaki davetliler çığlıklar arasında olayın şokunu yaşarken gelin Beyza Uzgören ise bir süre yaşananların şokunu üzerinden atamadı. "Bu düğünü yakarız" diyen oyuncuları tanıyan damat Aykut Gümüştaş, yaşananların bir tiyatrodan ibaret olduğunu anlayınca gelini teskin etmeye çalıştı.



Aldatılan sevgili rolünde damat ve gelinin yanında fenalaşan Serap Dumlupınar, "Doktor yok mu" burada demesinin ardından başka bir rol arkadaşının yardımıyla karnından "Bir yastıkta kocayın" yazılı yastık çıkarttı. Yaşananların bir tiyatro olduğunu anlayan davetliler ise rahat bir nefes aldı. Unutulmaz bir gece yaşatmak istediklerini "Böyle olur tiyatrocunun düğünü" diyerek anlatan Yönetmen Erhal Koltuk, "Serap hanım koordinatörümüz. Bir espri, mizah katalım dedik. Anıdır, hatıradır. Böyle bir senaryo yaptık. Aldatılmış kadını oynayıver. Hamile kalmış sözüm ona. Salona giriyor, gelin ve damat masada oturuyorlar. Serap hanım hamile edasıyla kostümlerini hazırlamış. Her şeyini hazırlamış. Bağırarak içeriye giriyor. 'Aykut bunu bize nasıl yaparsın' diyor. Ben Serap hanım içeriye girerken masayı gözlemliyordum. Aykut kardeşimin bakışlar ilkten gitti geldi. Serap hanım olduğunu fark edince bir rahatladı. Fakat gelin hanım işi algılamadı. O arada diğer oyuncu arkadaşımız ağabeyi rolünde, bende babası rolünde içeriye girdim. Sen bize bunu nasıl yaparsın diye girdik. Seyirci şaşırdı. Sonrasında işin keyfi ortaya çıktı. Tiyatro bizim bir yaşam biçimimiz. Sadece sahnede oyunculuk değil. Yaşamın kendisi tiyatro. Bulduğumuz her fırsatta değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

