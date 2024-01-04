Bu çay ocağında tartışmak, uyumak, küfür etmek yasak!
Bu çay ocağında tartışmak, uyumak, küfür etmek yasak!
Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi, iş yerinde siyasi tartışmayı, küfür etmeyi ve uyumayı yasakladı. Özellikle uyku şartı dikkat çekince işletmeci, "Uyuyor zannettiğimiz müşteri, kalp krizi geçirip ölmüş. Bir daha benzer bir durum yaşamak istemedik." dedi.
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