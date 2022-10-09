Bu kürek çok akıllı
Düzce'de girişimci İsa Dervişoğlu'nun geliştirdiği ve patentini aldığı "akıllı kürek" gübrenin istenilen miktarda ve derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlıyor.
Düzce'de yaşayan İsa Dervişoğlu, yamaç arazilerde toprak altı gübreleme uygulaması yaparken zorluk yaşayınca "akıllı kürek" geliştirdi. İlk olarak kağıt üstünde çizim yapan Dervişoğlu, 3 aylık hazırlık aşamasının ardından akıllı küreği geliştirerek patentini aldı.
Çalışılması zor arazilerde devreye giren akıllı kürek, fındık bahçesi başta olmak üzere, tüm meyve ve sebze üretiminin yapıldığı alanlarda kullanılabiliyor. Bu kürek sayesinde gübrenin uygun şekilde, istenilen miktarda ve istenilen derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesi sağlanıyor.
Yamaç arazide çalıştığı esnada akıllı kürek fikrini geliştirdiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yamaç arazilerde toprak altı gübre uygulaması yapmak zorlandığımız bir alandı. Arkadaşlarımızla şakalaşırken böyle bir fikir doğdu. 3 aylık sürecin ardından bu ürünü elime aldım. Herhangi bir mühendislik mezunu değilim. İşletme fakültesini tamamladım. Bu fikri kağıt üzerinde çizdim. Sonrasında gerekli uzman kişilere gösterdim. 3 aşamadan sonra başarılı bir sonuç aldık" dedi.
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