07 Mart 2024 Perşembe, 13:10













Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.