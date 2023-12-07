Bursa depreminde önemi bir kez daha dikkat çekmişti: Erken uyarı sistemi hayat kurtaracak mı?
Erken uyarı sistemi hayat kurtaracak mı?
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem öncesi android işletim sistemi bulunan bazı cep telefonlarına deprem olacağı yönünde uyarı mesajı gitti.
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