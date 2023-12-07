Bursa depreminde önemi bir kez daha dikkat çekmişti: Erken uyarı sistemi hayat kurtaracak mı?

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Erken uyarı sistemi hayat kurtaracak mı?

DHA
07 Aralık 2023 Perşembe, 17:39

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem öncesi android işletim sistemi bulunan bazı cep telefonlarına deprem olacağı yönünde uyarı mesajı gitti.

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