Bursa'da 7 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa’da 2 TIR, 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 14:08

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde; 28 Temmuz Perşmbe günü saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 16 EG 314 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, seyir halindeki Osman Aras (55) yönetimindeki 16 T 4011 plakalı ticari taksiye çarpıp, yan yolda park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Bursa otomobil kaza zincirleme kaza

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