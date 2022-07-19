Lüks otomobil metro duvarına saplandı: 1 ağır yaralı
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplanarak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı.
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