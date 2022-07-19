Lüks otomobil metro duvarına saplandı: 1 ağır yaralı

19 Temmuz 2022 Salı, 09:49

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı.

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