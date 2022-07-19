Lüks otomobil metro duvarına saplandı: 1 ağır yaralı

Abone Ol google-news

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplanarak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 09:49

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı.

Haberin devamı...

Bursa kaza trafik kazası bariyer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler