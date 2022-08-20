Bursa'da drift atan grup, mahalleliye uyku uyutmadı

Abone Ol google-news

Bursa'da gece geç saatlerde pazar alanında drift atan otomobil tutkunu gençler mahalleliye uyku uyutmadı.

İHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:15

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında buluşan bir grup araç sürücüsü, drift atarak mahalle sakinlerine uyku uyutmadı.

Bir süre drift atan grup, mahalle sakinlerinin polislere şikayet etmesinden sonra bölgeden hızlıca kaçarak uzaklaştılar.

O anlar bir mahalle sakininin kamerasına yansıdı.

Bursa drift

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler