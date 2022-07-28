Bursa’da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde döner kavşakta meydana gelen kazada bir kadın başından yaralandı.
Yıllardır döner kavşakta yaşanan araç ve yaya trafiğindeki kaos yüzünden meydana gelen kazada bir kadın canından oluyordu.
Halitpaşa Mahallesi'nde Mudanya Bursa minibüsü kavşaktan dönüş yaptığı anda; bir kadın minibüsün aynasına kafasını çarparak yere yığıldı. Bir süre bilinci kapalı olarak yede yatan 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz kazazede kadına çevredekiler müdahale ettiler.
Vatandaşların müdahalesiyle gözlerini açan kadının kendine gelmemesi üzerine olay yerin çağrılan ambulans yaralı kadını Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadının tedavisi sürerken, mahalle sakinleri bu kavşağa tedbir alınmasını ve düzenleme yapılmasını istediler
Video Haberler
- Biri çaldı diğeri çevreyi gözlemledi
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Hollanda'nın konuştuğu Türk anne
- Korkutan görüntü: O kentin 3 aylık suyu kaldı
- İtalya'da transfer kavgası!
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu cevap
- Otomatik bariyer sorununa manuel çözüm
- Uzmanlardan tavuk döner uyarısı
- Cem Yılmaz'dan Boğaziçi'ne videolu çağrı
- Bursa’da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...
- Vize kalktı; akın akın geliyorlar
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!