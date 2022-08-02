Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:00

Yenişehir-İznik yolu çevre yolu kavşağında 2 Ağustos saat 12.00 sıralarında Necmi Z. yönetimindeki 11EN 750 plakalı TIR, iddiaya göre, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı.

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