Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti.
Yenişehir-İznik yolu çevre yolu kavşağında 2 Ağustos saat 12.00 sıralarında Necmi Z. yönetimindeki 11EN 750 plakalı TIR, iddiaya göre, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı.
Video Haberler
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu