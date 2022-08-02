Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti. Araçtaki 2 kişi ile TIR şoförü Necmi Z. (57) ise ağır yaralandı.
Yenişehir-İznik yolu çevre yolu kavşağında 2 Ağustos saat 12.00 sıralarında Necmi Z. yönetimindeki 11EN 750 plakalı TIR, iddiaya göre, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Otomobil hurdaya dönerken, TIR ise tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muzaffer Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı TIR şoförü ile otomobildeki Şamiye Ünal (66) ve İbrahim Güner de ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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