Büyük Şirketler Vergi Sahasında Yok! Ekonomist Atilla Özkan Açıkladı
Son günlerde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin Kurumlar Vergisi ödememesi iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Cumhuriyet TV'de Ömer Can Talu’nun hazırlayıp sunduğu “İkinci Bakış” programına konuk olan Ekonomist Atilla Özkan, bu durumun nedenlerini ve olası sonuçlarını değerlendirdi.
Özkan, şirketlerin vergi ödememesi ile ilgili iddiaların birden fazla nedeni olabileceğini belirterek, "Teşvik mevzuatının karmaşıklığı, matrah artırımı uygulaması, zarar gösterme ve bağış indirimleri gibi faktörler, şirketlerin vergi ödememesinde etkili olabilir" dedi. Özellikle teşvik mevzuatının çok geniş ve karmaşık olduğunu vurgulayan Özkan, bazı şirketlerin bu teşvikleri kullanarak vergi yüklerini azalttığını ve hatta sıfırladığını belirtti.
Ancak Özkan'a göre, bu kadar büyük şirketlerin üst üste zarar açıklaması ve vergi ödememesi hayatın olağan akışına aykırı. Bu durumun, maliyenin denetim eksikliğinden kaynaklanabileceğini ifade eden Özkan, "Maliye, bu şirketleri düzenli olarak incelemeliydi. Üst üste zarar beyan eden bir firma varsa, bu olağan bir durum değil" şeklinde konuştu. Özkan, özellikle 2021 yılında başlayan yüksek enflasyon döneminde, birçok şirketin sadece ellerindeki malları tutarak bile kar elde ettiğini ve bu durumun şirketlerin zarar beyanını şüpheli hale getirdiğini belirtti.
Özkan, vergi adaletsizliğinin vergiye uyumu azalttığını ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik ettiğini vurgulayarak, "Vergi sistemindeki bu zaaflar, vatandaşların kendilerini kandırılmış hissetmesine ve vergi kaçırmaya yönelmesine neden olabilir" dedi. Özkan, vergi adaletsizliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi sorunlara da yol açabileceği konusunda uyardı.
Yeni vergi paketi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özkan, "Yeni vergi paketindeki bazı düzenlemeler, vergi adaletsizliğini daha da derinleştirebilir. Örneğin, asgari kurumlar vergisi uygulaması, kar etmeyen şirketleri bile ciro üzerinden vergilendireceği için sorunlu olabilir. Öncelikle mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve denetimlerin artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Özkan, maliye politikasının daha şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Vergi adaletsizliği, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi sorunlara da yol açabilir. Maliye politikalarının, gelir dağılımını daha adil hale getirmeye ve vatandaşların vergiye olan güvenini artırmaya yönelik olması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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