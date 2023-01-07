Çağan Irmak yeni filmini Cumhuriyet TV'de anlattı: "Seyircinin istediği burnu akmayan bir stardı!

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Yönetmen Çağan Irmak'ın uzun zaman sonra beyaz perdeye merhaba dediği yeni filmi "Sevda Mecburi İstikamet"in gala gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Irmak, filmin hikayesinin küçük bir kıvılcımla başladığını belirterek, "Özel dediğimiz insanlarla alakalı bir film yapmam için teklif geldi. Bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyordum, 'o zaman dramsız yap' dediler ve ortaya böyle güzel bir kokteyl çıktı" dedi. Irmak, yeni filminin oluşum ve gelişim aşamalarının ayrıntılarını, Cumhuriyet yazarı Emrah Kolukısa'ya anlattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2023 Cumartesi, 07:00


cumhuriyet tv kültür sanat emrah kolukısa Çağan Irmak

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