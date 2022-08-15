Çakıl yüklü kamyon, Ergün Penbe'nin babasının barakasının üzerine düştü

Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yokuşu çıkamayan çakıl yüklü kamyon 30 metre kayıp 7 metre yüksekten eski futbolcu Ergün Penbe'nin babasının barakasının üstüne düştü. Yaralanan sürücü İlyas U. (51) tedaviye alındı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:10

Olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde sahil yolundan Hisararkası Mahallesi'ne giden yolda meydana geldi. İlyas U. idaresindeki çakıl yüklü kamyon, inşaat sahasına seyir halindeyken yokuşta kaymaya başladı. Geri geri yaklaşık 30 metre kayan kamyon, 7 metre yükseklikten bir evin bahçesindeki boş barakanın üstüne düştü.

Haberin devamı

Ergün Penbe zonguldak Futbolcu Kilimli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler