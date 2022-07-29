Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldırdı

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Adapazarı'nda, bir kişi girdiği mağazada önce tezgahtaki robot süpürgeyi yere koydu, sonra yüksek gelen telefon faturası nedeniyle bağırarak çalışanların dikkatini dağıttı. Arkasından gelen kız çocuğu ise robot süpürgeyi alıp gitti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 18:07

Adapazarı Semerciler Mahallesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'ndeki mağazaya giren bir kişi, tezgahtaki 7 bin 200 TL değerindeki robot süpürgeyi alıp yere bıraktı. Ardından bankoya yönelen güneş gözlüklü kişi, yanındaki oğlunun telefonuna 300 TL fatura geldiğini söyleyip çalışanlara bağırdı.

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