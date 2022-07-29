Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldırdı

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:19

Adapazarı Semerciler Mahallesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'ndeki mağazaya giren bir kişi, tezgahtaki 7 bin 200 TL değerindeki robot süpürgeyi alıp yere bıraktı. Ardından bankoya yönelen güneş gözlüklü kişi, yanındaki oğlunun telefonuna 300 TL fatura geldiğini söyleyip çalışanlara bağırdı.

Bu sırada arkasından gelen, başında şapka olan kız çocuğu, yerde duran robot süpürgeyi alıp mağazadan çıktı.

ÇOCUKLAR GÖZCÜLÜK YAPTI

Kız dükkandan çıkarken, küçük bir erkek çocuk da gözcülük yaptı. Çalışanları oyalayan şüpheli ve yanındaki erkek çocuklar, hırsızlığın tamamlandığını görüp, ardından çalışanları şikayet edeceklerini söyleyerek dükkandan çıktı.

Çalışanlar, hırsızlığın farkına varınca, durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüpheli ve yanındaki 3 çocuğun robot süpürgeyi çaldıkları anlar, mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dükkana giren kişinin robot süpürgeyi alıp yere bırakması, erkek çocuklarla birlikte çalışanları oyalaması ve kız çocuğunun robot süpürgeyi çaldığı anlar görüntülerde yer aldı.