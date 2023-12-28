Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesi üzerine TİP'ten protesto
Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesi üzerine TİP'ten protesto
Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesini protesto etti.
Video Haberler
- TİP'ten Can Atalay tahliye kararı protestosu
- Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi
- Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu arasında olay kavga
- Erkan Baş, iktidarı Meclis kürsüsünden uyardı
- Ali Mahir Başarır, CHP'nin bildirisini açıkladı!
- Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!
- Tekin Bingöl: AKP'nin Tiyatro Oyunu 'İki Perdeli'!
- Cemal Enginyurt'tan TRT'ye sert sözler
- Ümit Özdağ'dan çağrı...
- EMEP'li Sevda Karaca anlattı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- CHP'li belediye başkanına ölüm tehdidi
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- DEM Parti önünde gerginlik!
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor