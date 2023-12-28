Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesi üzerine TİP'ten protesto

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Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesi üzerine TİP'ten protesto

ANKA
28 Aralık 2023 Perşembe, 11:03

Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesini protesto etti.

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