Can Atalay'ın Silivri zindanından 'Filistin' dayanışma mektubu: 'Tam 75 yıldır...'
Atalay'ın Silivri zindanından 'Filistin' dayanışma mektubu
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 19'ncu gününde Genel Başkan Erkan Baş, "Biz bedeli ne olursa olsun bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceği olan gençleri, tarikatların, cemaatlerin eline teslim etmeyeceğiz. Tarikatların oyunu da, desteğini de istemiyoruz. İnsanların inancını sömüren, bu suç yuvalarını iktidara geldiğimizde derhal kapatacağımızı ve tüm suçlarını ortaya dökeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Çünkü bugün arkasına iktidarın gücünü alarak din kisvesi altında sapkınca dürtülerini meydana saçanlarla görülecek bir hesabımız var" dedi.
Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay da cezaevinden yolladığı Filistin'le dayanışma mektubunda, "Filistin halkına yönelen bu soykırımcı savaş derhal durdurulmalıdır. Başta 17 Ekim saldırısı olmak üzere 7 Ekim'den bu yana başta sivillere yönelik olanlar olmak üzere insanlığa karşı suç işlemiş herkes ama herkesin adalet önünde hesap vermeleri güvence altına alınmalıdır. Başta Gazze olmak üzere tüm bölgede derhal insani ateşkes kabul edilmelidir" dedi.
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