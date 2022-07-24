Çanakkale’de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaza yapan bir araç, orman yangınına neden oldu.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 16:35

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde kaza yapan bir araçtan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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