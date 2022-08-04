Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:33

Edinilen bilgiye göre Ayvacık ilçesi Kösedere köyü mevkiinde ziraat alanında duman yükseldiğini farkeden Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın gözetleme Kulesi Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine yangın ihbarında bulundu.

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Orman Yangın çanakkale

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