Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
Gazeteci Hande Fırat, canlı yayında sosyal medyadan gelen mesajları okuduğu sırada kendileri için "Oraya gelip hepinizi dövesim var" ifadelerinin yer aldığı mesajı görünce sinirlendi.
CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında sosyal medyadan gelen mesaj gerginlik yarattı. Programda geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek konuk oldu.
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