Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı

09 Ağustos 2022 Salı, 11:45

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında sosyal medyadan gelen mesaj gerginlik yarattı. Programda geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek konuk oldu.