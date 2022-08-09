Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
Gazeteci Hande Fırat, canlı yayında sosyal medyadan gelen mesajları okuduğu sırada kendileri için "Oraya gelip hepinizi dövesim var" ifadelerinin yer aldığı mesajı görünce sinirlendi.
CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında sosyal medyadan gelen mesaj gerginlik yarattı. Programda geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek konuk oldu.
MESAJI OKUDU SİNİRLENDİ
Latif Şimşek'in "Enginyurt saldırıyı planladı. Gidip darp raporu aldım, Emniyet'e bıraktım ve şikayetçi oldum" dediği sırada Hande Fırat özür dileyerek araya girdi. Elindeki telefondan sosyal medyadan yapılan yorumları okuyan Fırat, "Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz" diye sosyal medyadan gelen yorumu okuduktan sonra deliye döndü.
"GELSENE, HADİ GEL BEKLİYORUM"
Fırat, "Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu adamın adı belli mi? Bak bunların hepsi dava konusu, çok da severim. Gelsene, hadi gel bekliyorum seni her kimsen, hadi gel" diyerek mesajı yazan kişiye tepkisini gösterdi.
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