Çekmeköy’deki park direnişi ikinci ayında: Polis eşliğinde ağaç sökümünde çok sayıda gözaltı

02 Ağustos 2022 Salı, 13:25

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 2 aydır sürüyor.

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