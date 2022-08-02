Çekmeköy’deki park direnişi ikinci ayında: Polis eşliğinde ağaç sökümünde çok sayıda gözaltı

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İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta ağaç sökümü başladı. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gittiği park için iki aydır direnen yurttaşlar destek çağrısında bulundu. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışmada en az 10 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 13:25

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 2 aydır sürüyor.

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Çekmeköy Belediyesi Çekmeköy park

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