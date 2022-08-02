Çekmeköy’deki park direnişi ikinci ayında: Polis eşliğinde ağaç sökümünde çok sayıda gözaltı

02 Ağustos 2022 Salı, 09:54

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek sözkonusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 2 aydır sürüyor. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gönderildiği parkta hareketlilik başladı. Mahkeme süreci devam etmesine karşın parka giren iş makineleri, bazı bölgeleri kazmaya ve ağaçları sökmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Park ve deprem toplanma alanını kaybetmek istemeyen yurttaşlar alana girmek istedi. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışma sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı.