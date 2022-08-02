Çekmeköy’deki park direnişi ikinci ayında: Polis eşliğinde ağaç sökümünde çok sayıda gözaltı
İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta ağaç sökümü başladı. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gittiği park için iki aydır direnen yurttaşlar destek çağrısında bulundu. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışmada en az 10 kişi gözaltına alındı.
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek sözkonusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 2 aydır sürüyor. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gönderildiği parkta hareketlilik başladı. Mahkeme süreci devam etmesine karşın parka giren iş makineleri, bazı bölgeleri kazmaya ve ağaçları sökmeye başladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Park ve deprem toplanma alanını kaybetmek istemeyen yurttaşlar alana girmek istedi. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışma sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı.
Video Haberler
- Boş araziyi 'döküm sahasına' çevirdiler
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?
- 'Bir gece yarısı attığı mesajla...'
- Bursa’da hareketli dakikalar
- İzmir’de ziraat arazisinde yangın
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer mahkemelik oldu
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!