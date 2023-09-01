Celal Şengör anlattı: Atatürk olmasaydı ne olurdu?

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Gazeteci Fatih Altaylı’nın yaptığı Büyük Zafer Söyleşi’ne tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2023 Cuma, 18:13

Ünlü Profesör Celal Şengör'den Atatürk hatırlatması: "Eğer O olmasaydı..."

Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Celal Şengör, tarihin en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığının Türkiye tarihine etkilerini ve olası alternatif senaryolarını değerlendirdi.

Atatürk'ün olmasaydı ne olurdu sorusu, tarih ve siyaset meraklıları arasında sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Prof Dr. Celal Şengör: 'Atatürk olmasaydı ne olurdu' sorusunu yanıtladı.

'Atatürk olmasaydı ne olurdu?' sorusunun cevabı videomuzda.

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