Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'e saldırısı kameralara yansıdı!
TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Program sunucusunun gerginlik sonrası yayına ara verdiği sırada yaşanan arbede, stüdyo kameralarına yansıdı. Görüntülerde Enginyurt'un korumasının, Şimşek'e defalarca vurduğu görüldü.
TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.
Video Haberler
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı