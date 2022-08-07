Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'e saldırısı kameralara yansıdı!

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TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Program sunucusunun gerginlik sonrası yayına ara verdiği sırada yaşanan arbede, stüdyo kameralarına yansıdı. Görüntülerde Enginyurt'un korumasının, Şimşek'e defalarca vurduğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:56

TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. 

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Cemal Enginyurt Latif Şimşek TV100 tartışma kavga

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