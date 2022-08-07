Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'e saldırısı kameralara yansıdı!
TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Program sunucusunun gerginlik sonrası yayına ara verdiği sırada yaşanan arbede, stüdyo kameralarına yansıdı. Görüntülerde Enginyurt'un korumasının, Şimşek'e defalarca vurduğu görüldü.
TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.
Gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.
Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince gerilim arttı. Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü. Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.
Tartışamının ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı.
Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek, “Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bu arada Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde Şimşek’i darbetti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz” dedi.
Program sunucusunun yayına ara verdiği sırada yaşanan arbede, stüdyo kameralarına yansıdı. Enginyurt ve korumasının Şimşek'e saldırı anı anbean kaydedildi.
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