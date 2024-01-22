CHP lideri Özgür Özel'den Erdoğan'a jet cevap: Sakın karşıma gelme, seninle muhatap olmuyorum!

22 Ocak 2024 Pazartesi, 12:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Sürekli polemik yapmak, kavga çıkarmak, olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi, bizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki onunla kavga edelim. Erdoğan, bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere, emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Elazığ’dan sesleniyoruz. Erdoğan, milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam, zam. Tutturmuş, bir DEM, DEM, DEM. CHP ayrı bir parti, o söylediği DEM Partisi ayrı bir parti. Bize ziyarete geldiler. Dedik ki ‘Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde.’ CHP’nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. Ancak tutturmuş bir DEM. DEM’i bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver. Emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel bizimle uğraş. Bana diyorsun ki ‘Özgür Efendi.’ Efendiliğimi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum” dedi.