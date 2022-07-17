CHP'li İlhami Özcan Aygun Trakya'nın doğal afet bölgesi ilan edilmesi için çağrı yaptı

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Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’da tırtılların istila ettiği bir ayçiçeği tarlasından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci’ye çağrı yaptı. Aygun, “Ayçiçeğine musallat olan çayır tırtılı şu anda bölgenin en büyük tehlikesi. Biz, kafamızı kuma gömmüş uyuyoruz. Sayın Bakan’a Tekirdağ’dan sesleniyorum; Ankara’da oturmayı bırak, gel Trakya’ya. Tekirdağ’da, Edirne’de, Kırklareli’nde sarı çiçeğimize musallat olan çayır tırtılını yerinde gör ve bölgeyi doğal afet bölgesi ilan et diyoruz. Doğal afet bölgesi ilan edin ki çiftçimiz biraz nefes alsın. Görünen tablo içler acısı” dedi.

ANKA
17 Temmuz 2022 Pazar, 17:35

İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’daki bir ayçiçeği tarlasında bugün yaptığı açıklamada, bitkilere dadanan çayır tırtıllarını göstererek Vahit Kirişci’ye seslendi.

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