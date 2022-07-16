CHP'li Lale Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı: Faizi bize öğretmeyin

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:56

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayın prgoramında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.

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