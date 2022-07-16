CHP'li Lale Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı: Faizi bize öğretmeyin
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün katıldığı canlı yayında KYK borçlarına eklenen farkın faiz olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun faiz dediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu'na CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bakan Kasapoğlu'na seslenerek, "Faizi bize öğretmeyin. Faizin tanımını da ne olduğunu da biz biliriz. Ancak sanırım siz, faizi farklı algılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayın prgoramında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.
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