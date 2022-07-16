CHP'li Lale Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı: Faizi bize öğretmeyin

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayın prgoramında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.

"FAİZİN TANIMINI DA NE OLDUĞUNU DA BİZ BİLİRİZ"

CHP'den Bakan Kasapoğlu'na yanıt gecikmedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, KYK borçlarına eklenen farkın faiz olmadığını söyleyen Mehmet Kasapoğlu’na verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine sesleniyorum; Sayın Kasapoğlu, faizi bize öğretmeyin. Faizin tanımını da ne olduğunu da biz biliriz. Ancak sanırım siz, faizi farklı algılıyorsunuz. Kaldı ki faizi sevmeyen, karşı olan sizler, ‘Politika faizini düşürdük’ derken vatandaşa yansıyan faiz dahil, iç borçlanma, tüm faizleri artırdınız. ‘Faize karşıyız’ derken kısa bir süre önce Meclis’e getirdiğiniz ek bütçe bile faizi karşılayabilmek içindi. Faizin anaparayı geçtiği tek örnek de sizin iktidarınızda gerçekleşti. Bu nedenle ‘şu faizdir, bu değildir’, bunu bize öğretmeyin. Bu konuda gençlere karşı mahcupsunuz. Bu mahcubiyetinizi örtmek için de konuyu ‘faizdir, faiz değildir’ tanımına çekmek, bu konuda gençlere karşı yaptığınız yanlışta sizi masum göstermez.

"GENÇLERE KARŞI MAHÇUPSUNUZ"