CHP'li Lale Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı: Faizi bize öğretmeyin
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün katıldığı canlı yayında KYK borçlarına eklenen farkın faiz olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun faiz dediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu'na CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bakan Kasapoğlu'na seslenerek, "Faizi bize öğretmeyin. Faizin tanımını da ne olduğunu da biz biliriz. Ancak sanırım siz, faizi farklı algılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayın prgoramında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.
"FAİZİN TANIMINI DA NE OLDUĞUNU DA BİZ BİLİRİZ"
CHP'den Bakan Kasapoğlu'na yanıt gecikmedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, KYK borçlarına eklenen farkın faiz olmadığını söyleyen Mehmet Kasapoğlu’na verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
- "Kendisine sesleniyorum; Sayın Kasapoğlu, faizi bize öğretmeyin. Faizin tanımını da ne olduğunu da biz biliriz. Ancak sanırım siz, faizi farklı algılıyorsunuz. Kaldı ki faizi sevmeyen, karşı olan sizler, ‘Politika faizini düşürdük’ derken vatandaşa yansıyan faiz dahil, iç borçlanma, tüm faizleri artırdınız. ‘Faize karşıyız’ derken kısa bir süre önce Meclis’e getirdiğiniz ek bütçe bile faizi karşılayabilmek içindi. Faizin anaparayı geçtiği tek örnek de sizin iktidarınızda gerçekleşti. Bu nedenle ‘şu faizdir, bu değildir’, bunu bize öğretmeyin. Bu konuda gençlere karşı mahcupsunuz. Bu mahcubiyetinizi örtmek için de konuyu ‘faizdir, faiz değildir’ tanımına çekmek, bu konuda gençlere karşı yaptığınız yanlışta sizi masum göstermez.
"GENÇLERE KARŞI MAHÇUPSUNUZ"
- Sayın Bakan, faiz midir, enflasyon farkı mıdır; konuyu bu noktaya çekmek sizi masum göstermez. Siz, gençlere, ailelere karşı mahcup olmanız, destek olmanız gereken bir konuda, enflasyon farkı bile olsa kanun maddesi gereğince yüzde 50’sini silme yetkiniz varken bunu yapmadınız. Şimdi, ‘çözümler üretiyoruz’ şeklinde ifadelerde bulunuyorsunuz. Ailelere, gençlere karşı mahcupsunuz. Diğer taraftan barınma sorunu var, yurtlara da zam yapıyorsunuz. Öğrencilerin beslenme sorunları var. Bu sorunların da olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu konularda mahcup olmanız gerekirken; öğrencilerden, ailelerden özür dileyerek onlara destek olmanız gerekirken konuyu farklı bir yere taşımak, bir yerde demagoji yapmak… Bu tartışmalar gerçekten komik ve sizi de bu konuda asla masum göstermez.”
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi