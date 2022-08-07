CHP'li Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS'ye giren adaylara seslendi: 'Erdoğan'a tazminat davası açın'

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS’ye giren tüm adaylara “Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM’deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Sayın Erdoğan’a maddi, manevi tazminat davası açın. Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan’ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum” sözleri ile seslendi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:44

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamasını eleştirdi.

Mustafa Adıgüzel CHP kpss KPSS soruları

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