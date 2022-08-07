CHP'li Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS'ye giren adaylara seslendi: 'Erdoğan'a tazminat davası açın'

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:31

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamasını eleştirdi.

"HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI"

Adıgüzel, şunları söyledi:

“Saraydan yapılan açıklamaya göre, facianın eşiğinden dönmüşüz. İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın, Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla söndürülmüş, meğer. Eğer sayın Erdoğan talimat vermeseymiş, şimdi hastane de İstanbul’da kül olabilirdi. Bir yerde yangın çıktığında 112’yi arıyoruz. Karşımıza Beştepe çıkıyor. Yangını ihbar ediyor. Sayın Erdoğan talimat veriyor, söndürüyoruz. Hal bu. Herhalde Akdeniz’deki, Ege’deki; o büyük orman yangınları Sayın Erdoğan’a ulaşılmadığı için söndürülememiş olsa gerek.

Devletin yapması gereken en ufak işleri bile Erdoğan’a primlendiren, tek adama bağlayan zihniyet; esas yapması gerekip de yapamadığı büyük skandalları bile sahiplenmiyor.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangını sahiplenen Erdoğan; ÖSYM’deki yangını, bizzat sebebi olduğu halde sahiplenmiyor. Niye? Çünkü geçmiş yıllarda burayı cemaat ve tarikatlara peşkeş çekti. FETÖ eliyle burada birçok şaibeler oluştu. Şimdi FETÖ gitti. Maşa düştü el göründü, takke düştü kel göründü. Her şey ortaya çıktı.

Şimdi bir başka el bu hırsızlığa devam ediyor. 2010-2011 yılındaki skandallarda Sayın Erdoğan o zamanki ÖSYM başkanına kefil olmuştu, sahiplenmişti. Şimdi o kefil olduğu ÖSYM başkanı FETÖ’den yargılanıyor. Daha sonraki atananlar da ortada. Şimdi son atanan da yine bir cemaat ve tarikat mensubu.

"HERKESİ ERDOĞAN’I DAVA ETMEYE VE HAKKINI ARAMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM’deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Bu işleri layıkıyla yapmadığı için. Sınava girip mağdur olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; bütün gençlere, bütün adaylara… Sayın Erdoğan’a yaptığınız bütün masrafları; maddi, manevi tazminat davası açın. Çünkü bu işlerin sorumlusu o. Sadece sınavı yenileyerek, ‘adaylık ücreti almayacağım’ diyerek bundan kurtulamazsınız. O adayların yol paraları, konaklama paraları, yemek paraları; aileleri ile beraber yaptıkları tüm masraflar, büyük masraflar onlar için. Devletse, Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan’ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum.”