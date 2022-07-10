CHP’lİ Ömer Fethi Gürer: 'Bayramda dahi hayvancılık yapanların yüzü gülmüyor'

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CHP'li Gürer’e konuşan bir besici, “Yemin çuvalı şu an 380 lira, saman 2,5 lira. Hayvancılık kurtarmıyor. Bayramda umduğumuzu da bulamadık. İnsanlar satmak zorunda olduğu için, ödemeleri olduğu için satıyorlar. Damızlığımızı satıyoruz. Yok pahasına satıyoruz” dedi. Gürer ise, “Bugün bayram. Bayramda dahi hayvancılık yapanların yüzü gülmüyor” diye konuştu.

ANKA
10 Temmuz 2022 Pazar, 18:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan ile kurban pazarını gezdi.

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