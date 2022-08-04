CHP’li Özgür Özel’den 'Gezi' açıklaması: 'Hesabını vereceklerdir'
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasındaki tutuklamaların 100. gününe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi’yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasındaki tutuklamaları 100. gününde Twitter hesabından bir video yayımladı.
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