CHP’li Özgür Özel’den Gezi tutuklamalarının 100. gününde videolu açıklama: 'Tarih önünde Gezi'yi haksız yere yargılayanlar bunun hesabını vereceklerdir'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasındaki tutuklamaları 100. gününde Twitter hesabından bir video yayımladı.

Özel, videoda şunları söyledi:

"Haksız Gezi tutuklamalarının tam 100. günü. Silivri'de 4, Bakırköy Kadın Cezaevi'nde 3 arkadaşımız, toplam 7, kentin haklarını koruyan, insanların haklarını koruyan, doğayı koruyan, mücadele insanı, haksız yere tutuklular.

Ne diye? Recep Tayyip Erdoğan onları kendi zihninde mahkûm etti diye. Kimi 2, kimi 3, kimi 4 kez yargılandı ve beraat ettiler bu suçtan ama her seferinde Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi ve yeniden yargılanmalarını istedi.

İşte böyle bir hukuksuzluğun sonunda Tayyip Erdoğan'ın atadığı memurları tarafından mahkum edildiler. Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi'yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını vereceklerdir."