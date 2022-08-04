CHP’li Öztrak, Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: “Ülkenin iflahını kesti”

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CHP'li Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Öztrak ekonomik veriler paylaşarak, “O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaştı.

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