CHP’li Öztrak, Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: “Ülkenin iflahını kesti”

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaştı.

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