CHP’li Faik Öztrak Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: 'Ülkenin iflahını kesti'
CHP'li Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Öztrak ekonomik veriler paylaşarak, “O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaştı.
Öztrak'ın paylaşımı şöyle:
“Tam bir yıl önce bugün. Saat 22.35. Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor.” diyen CHP’li Öztrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: O gün enflasyon %19 idi; bugün %80. O gün $, 8,46 idi; bugün 17,96. O gün €, 10,02 idi; bugün 18,30. O gün benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL. O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti.”
Tam bir yıl önce bugün.— Faik Öztrak (@faikoztrak) August 4, 2022
Saat 22.35.
Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor.
O gün enflasyon %19 idi; bugün %80.
O gün $, 8,46 idi; bugün 17,96.
O gün €, 10,02 idi; bugün 18,30.
O gün benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL.
O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti. pic.twitter.com/0rM24MKPy6
Video Haberler
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
- AKP'li belediyeden mitinge 'çağrı'
- Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!
- Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme