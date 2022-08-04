CHP’li Faik Öztrak Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: 'Ülkenin iflahını kesti'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaştı.

Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

“Tam bir yıl önce bugün. Saat 22.35. Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor.” diyen CHP’li Öztrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: O gün enflasyon %19 idi; bugün %80. O gün $, 8,46 idi; bugün 17,96. O gün €, 10,02 idi; bugün 18,30. O gün benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL. O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti.”