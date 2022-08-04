CHP’li Faik Öztrak Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: 'Ülkenin iflahını kesti'

CHP'li Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Öztrak ekonomik veriler paylaşarak, “O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:09
CHP’li Faik Öztrak Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı: 'Ülkenin iflahını kesti'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaştı. 

Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

Tam bir yıl önce bugün. Saat 22.35. Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor.” diyen CHP’li Öztrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: O gün enflasyon %19 idi; bugün %80. O gün $, 8,46 idi; bugün 17,96. O gün €, 10,02 idi; bugün 18,30. O gün benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL. O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti.”


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