CHP'li Seyit Torun'dan 'erken seçim' açıklaması: Gündemden kalktı

14 Ağustos 2022 Pazar, 15:08

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu. Torun, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Torun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

YSK TARTIŞMALARI

“Sayın genel başkanımızın anlatmak istediği şu; YSK’nın verilerini alıyoruz, biz de örgütlerimiz aracılığı ile bunları işliyoruz eksikler hatalar varsa bunların düzeltilmesi talebinde bulunuyoruz. Bütün verilere hakimiz şu anda. YSK’nın elinde birçok hatalı veri var, yanlış veri var. Biz YSK’dan aldığımız verileri örtüştürüyoruz. YSK'da yok bu veriler. Biz verileri YSK’dan aldık, herkese veriyor. Gizil saklı veriler değil her vatandaşın her siyasi partinin alabileceği bilgiler”

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDEN KALKTI

Erken seçim söylemi için artık vaktin geçtiğini belirten Seyit Torun, “Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Kasımda olmadıktan sonra aralık, ocak, şubat kış ortamı. Kış koşullarının yoğun geçtiği bölgede seçim yapmak da kolay değil. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.

Torun, Pınar Işık Ardor'un artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz? sorusuna ise, "Yasal seçim takvimine baktığımızda şu an için öyle görünüyor" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

CHP'li Torun, 6'lı masanın adayı ile ilgili tartışmalara ise, "Bizim düşüncemiz, irademiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması ama buna 6’lı masa karar verecek. Kendi arasında müzakere edecek" yanıtını verdi.

MÜFETTİŞ İDDİASI

Torun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Birçok belediyemize giden bazı müfettişler bir şey bulamadıkça ‘Benim bir şey bulmam lazım, gönderilirken mutlaka gideceksiniz suç bulacaksınız diyorlar’ diyor. ‘Bir şey bulamadığımızda olumsuz şeyler yaşıyoruz’ diyorlar"