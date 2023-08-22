CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti: Bindirecek yolcu bulamıyoruz...

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CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2023 Salı, 14:34

CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti

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