CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti: Bindirecek yolcu bulamıyoruz...
CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti
CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti
Video Haberler
- Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu
- CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti
- Soyadı Kanunu ile beklenen değişiklikler neler?
- Zamlı öğrenim ücretlerine karşı öğrenciler ayakta
- Ümit Özdağ'dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı!
- Oğlunun boğulduğunu sandı: sevinçten bayıldı!
- Enkaz altında kalan doktora ulaşılamadı: Yeğeni konuştu!
- Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri.
- Özgür Özel'den gündemi sarsacak 'değişim'
- İYİ Partili vekil hasat yapamayan çiftçi ile görüştü
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Yargı kararını verdi...
- Adalar’a talan kapıda
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Citi’den dolar/TL tahmini
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı