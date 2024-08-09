"Ciddi İşsizlik ve İflaslar Geliyor" İktisatçı Bayram Başaran Uyardı!

09 Ağustos 2024 Cuma, 18:10

Küresel Piyasalardaki Stres ve Manipülasyonlar

Başaran, küresel piyasalarda yaşanan stresin yaklaşık 30 yıldır arttığını ve bunun finans piyasalarını bir kumara dönüştürdüğünü belirtti. "Finans piyasaları, özellikle vadeli işlemler piyasaları, geleceğe yönelik yapılan yatırımların manipüle edildiği bir kumarhane haline geldi," diyen Başaran, bu durumun altın ve petrol gibi emtiaların fiyatlarını etkilediğini ve siyasi olaylarla da bağlantılı olduğunu vurguladı.

Mehmet Şimşek'in Enflasyonla Mücadelesi ve Eleştiriler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşüreceği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaşan Başaran, "Vatandaş olarak ben sana inanmazsam sen enflasyonu düşüremezsin," diyerek Şimşek'in göreve geldiği dönemden bu yana enflasyonun düşmediğini ve hatta arttığını vurguladı. Başaran, Şimşek'in gerçekleri söylemediğini ve hükümetin harcamalarını kısmadığını iddia etti.

Garanti Ödemelerinin Ağır Yükü ve Halkın Fakirleşmesi

Türkiye'nin en büyük sıkıntısının garanti ödemeleri ve bu ödemelerin yapıldığı projelerin yüksek maliyetleri olduğunu belirten Başaran, bu durumun halkı fakirleştirdiğini ve enflasyonu körüklediğini ifade etti. Başaran, "Geçmişte yapılan büyük hataların bedelini şimdi ödemeye başladık ve daha da ödeyeceğiz," diyerek bu projelerin maliyetlerinin dövize endeksli olmasının da sorunu daha da büyüttüğünü vurguladı.

İşsizlik, İflaslar ve Ekonomik Krizin Derinleşmesi

Başaran, önümüzdeki dönemde Türkiye'de çok ciddi işsizlik ve şirket batışları olacağı konusunda uyardı. İhracatın düşeceğini, vergilerin toplanamayacağını ve ekonomik büyümenin negatife döneceğini belirten Başaran, döviz probleminin de artabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. "Türkiye ekonomisi bu yükü kaldıramaz," diyen Başaran, krizin derinleşebileceği ve yurttaşların daha da zor günler yaşayabileceği konusunda uyardı.

İş Dünyasına ve Yurttaşlara Tavsiyeler

Başaran, iş dünyasına likit olmaları, riskleri minimize etmeleri ve deneyimli finansçılarla çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Yatırım yapılabilecek alanlar olarak gıda, sağlık, ilaç ve savunma sanayini gösterdi. Yurttaşlara ise birikimlerini paralarının değerini koruyabilecek yatırım araçlarında değerlendirmelerini önerdi.

İktisatçı Bayram Başaran'ın çarpıcı açıklamaları ve uyarıları, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında ciddi endişeler uyandırdı.