Cinayet zanlısı ‘alnımın yazısıymış’ diyerek kendisini savundu!
Afyonkarahisar’da bir kişiyi öldürüp, karısı ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Kaçtıktan sonra astsubay olan oğlu tarafından teslim olması için ikna edilen katil zanlısı Süleyman K., cinayeti neden işlediniz sorusunu ise ‘alnımın yazısıymış’ şeklinde yanıtladı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.
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