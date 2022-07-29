Cinayet zanlısı ‘alnımın yazısıymış’ diyerek kendisini savundu!

29 Temmuz 2022 Cuma, 18:14

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberin devamı

