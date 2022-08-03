Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti: 'Durduk yere saldırdılar'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:55

Kartaltepe Mahallesi'nde önceki gün saat 19.30 sıralarında iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

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