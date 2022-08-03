Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti: 'Durduk yere saldırdılar'

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Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:55

Kartaltepe Mahallesi'nde önceki gün saat 19.30 sıralarında iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

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İstanbul TikTok Hastane

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