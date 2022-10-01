Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığınan 'pamuk', yeni sahibini arıyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 11:08

Olay, dün Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesinde meydana geldi. Arzu Ö.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Apartmana gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapının dairesini açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi.

Çok sayıda kedi ve bir tane köpeğin olduğu ev, yetkililer tarafından temizlenip, ilaçlandı. Temizleme sırasında evde bulanan köpek kapının açılmasını fırsat bilerek kaçtı.