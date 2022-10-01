Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığınan 'pamuk', yeni sahibini arıyor
Adana'da polis ekiplerinin kötü koku ihbarı üzerine gittiği, yapılan kontrolde 'çöp ev' çıkan daireden kaçan bir köpek, veteriner kliniğine sığındı. Adını 'Pamuk' koydukları köpeğin uzun süredir pis bir ortamda kapalı tutulduğu için birçok hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan, 'Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış. Kısa zamanda iyileştirip sahiplendirmek istiyoruz dedi.
Olay, dün Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesinde meydana geldi. Arzu Ö.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.
Apartmana gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapının dairesini açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi.
Çok sayıda kedi ve bir tane köpeğin olduğu ev, yetkililer tarafından temizlenip, ilaçlandı. Temizleme sırasında evde bulanan köpek kapının açılmasını fırsat bilerek kaçtı.
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